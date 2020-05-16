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منوعات

حرب الولايات المتحدة وهواوي الصينية تشتعل من جديد

السبت 16/مايو/2020 - 01:55 ص
شركة هواوي الصينية
شركة هواوي الصينية
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أماني إبراهيم
فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا جديدة على شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي- Huawei، أمس الجمعة، تتضمن الحد بشدة من قدرتها على استخدام التكنولوجيا الأمريكية لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات المنتجة لها في هواتف هواوي- Huawei الصينية.

ووفقا لأسوشيتد برس قال وزير التجارة ويلبر روس، أمس الجمعة، إن هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة شركة هواوي- Huawei والضغط على الصين، وقال آدم سيجال، عضو في مجلس العلاقات الخارجية، إن الخطوة تبدو انتصارًا وكأنه المسمار في نعش هواوي- Huawei.

وأثارت القيود الجديدة ردا غاضبا من الصين، والتي هددت بالانتقام من الشركات الأمريكية، التي سيطرت على صناعة وتصميم القائق المستحدمة في مصانع اشباه الموصلات في العالم.

وتهدف القاعدة الجديدة إلى التأثير على العديد من المنتجين الأجانب الذين يبيعون إلى هواوي- Huawei والشركات التابعة لها بما في ذلك (هاي سيليكون)، والتي تصنع الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة ذات الاستخدامات العلمية والعسكرية. 

وقالت وزارة التجارة إنها ستمنح فرصة مدتها 120 يومًا، وبموجب القواعد الجديدة، يجب على صانعي أشباه الموصلات الأجنبية الحصول على ترخيص من المسؤولين الأمريكيين من أجل الحصول على أشباه الموصلات التي تم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وفي العام الماضي، منعت إدارة ترامب الشركات الأمريكية من استخدام هواتف وتقنيات هواوي- Huawei أو توفير التكنولوجيا للشركة الصينية دون موافقة الحكومة، واعتبرتها خطرًا على الأمن القومي.
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