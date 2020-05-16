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هشام حلبي: المعلومات الاستباقية مؤشر لانتهاء وانحصار الإرهاب قريبا.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 04:09 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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اسراء صبري
قال اللواء طيار هشام حلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن بيان القوات المسلحة عن العمليات النوعية يضم ثلاث نقط رئيسية، أولهم الإماكن التي تم تدميرها تضمنت مجموعة متكامله من أسلحة وزخائر واحزمة ناسفة، لافتا إلي أن وجود الأحزمة الناسفة تشير إلي نيتهم في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.

وأضاف هشام حلبي، خلال مداخلتة الهاتفية برنامج" الآن" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز"، أن الامكانيات المتواجدة لدي الإرهابيين تمكنهم من الأعاشة وتنفيذ عمليات إرهابية، بالإضافة إلي مجموعة من العمليات المختلفة.

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وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلي أن العملية العسكرية اعتمدت على معلومات دقيقة، مما مكنها من استهدف البؤرة الإرهابية بالكامل أثناء تجمعهم، لافتا إلي أن العملية العسكرية عملية محترفة، بالإضافة إلي أن المعلومات.

وأكدعلي أن المعلومات الاستباقية مؤشر جيد ومهم توضح أن الإرهاب سينتهي ويقل، كما أنه يتم استهدافه قبل تنفيذ العمليات الإرهابية.

وأوضح أن المعلومات الاستخبراتية لها عوامل مهمه أهمها، أنها مسمترة لا تنقطع، كما انها دقيقة جدا، مما تمكني من الحصول على الإماكن الصحيحة بعدد الإرهابيين.
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