هشام حلبي: المعلومات الاستباقية مؤشر لانتهاء وانحصار الإرهاب قريبا.. فيديو





المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلي أن العملية العسكرية اعتمدت على معلومات دقيقة، مما مكنها من استهدف البؤرة الإرهابية بالكامل أثناء تجمعهم، لافتا إلي أن العملية العسكرية عملية محترفة، بالإضافة إلي أن المعلومات.



وأكدعلي أن المعلومات الاستباقية مؤشر جيد ومهم توضح أن الإرهاب سينتهي ويقل، كما أنه يتم استهدافه قبل تنفيذ العمليات الإرهابية.



وأوضح أن المعلومات الاستخبراتية لها عوامل مهمه أهمها، أنها مسمترة لا تنقطع، كما انها دقيقة جدا، مما تمكني من الحصول على الإماكن الصحيحة بعدد الإرهابيين.