استشاري سمنة يحذر من تناول فنجان قهوة قبل الفطار فى رمضان

حذر الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتاعى"فيسبوك" من

قبل الفطار فى رمضان ، لافتًا الى ان القهوة

تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والتى تتسبب فى هذه الاضرار .:

:

1- تؤدي إلى حدوث اضطراباتٍ في النوم والأرق، حيث تعتاد بعض السيدات على شرب القهوة قبل النوم مباشرة وبالتالى يسبب الخمول للجسم، والأرق.

2 - الإفراط فى تناول القهوة يسبب

الصداع

، نظرا لإحتواه على كمية كبيرة من الكافيين، إلا أن البعض يعتقد أن تناول القهوة قد يزيل الصداع.

3- الحصول على نصيب كميات كبيرة من فناجين القهوة يضعف التركيز عند البنات وبالتالى قد يؤثر على التحصيل الدراسي.

4 - أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تسبب عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم.

5 - من المعروف ان الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالي فقدان الماء فى الجسم.

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6 - قد تصيب القهوة البنات بـ

، وخاصة أنها تعمل على الانتباه وشهور السيدات بالتوتر.

7 - تؤكد بعض الدراسات أن القهوة تعمل على زيادة الوزن.

8 - تؤثر القهوة على الدورة الشهرية حيث أنها تزيد من الانقباضات والتعب المصاحب للدورة.

9 - تعمل القهوة على الإصابة بـ فقر الدم.

10 - الإفراط فى تناول المرأة الحامل للقهوة خلال حملها فإن احتمالية إنجاب طفل ضعيف جسديا كبيرة.

11- كما يمكن الإصابة بالحصوات نتيجة طرد الماء من الجسم وبتالى زيادة الترسبات على الكلى.

12- يمكن أن تسبب القهوة على الريق الإصابة بالتهابات المعدة.

13- جفاف البشرة وتقشرها.