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مرأة

استشاري سمنة يحذر من تناول فنجان قهوة قبل الفطار فى رمضان

السبت 16/مايو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حذر الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتاعى"فيسبوك" من  أضرار تناول فنجان القهوة  قبل الفطار فى رمضان ، لافتًا الى ان القهوة تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والتى تتسبب فى هذه الاضرار .:

 أضرار القهوة :
1- تؤدي إلى حدوث اضطراباتٍ في النوم والأرق، حيث تعتاد بعض السيدات على شرب القهوة قبل النوم مباشرة وبالتالى يسبب الخمول للجسم، والأرق.

2 - الإفراط فى تناول القهوة يسبب الصداع، نظرا لإحتواه على كمية كبيرة من الكافيين، إلا أن البعض يعتقد أن تناول القهوة قد يزيل الصداع.

3- الحصول على نصيب كميات كبيرة من فناجين القهوة يضعف التركيز عند البنات وبالتالى قد يؤثر على التحصيل الدراسي.

4 - أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تسبب عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم.

5 - من المعروف ان الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالي فقدان الماء فى الجسم.

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6 - قد تصيب القهوة البنات بـ الإكتئاب، وخاصة أنها تعمل على الانتباه وشهور السيدات بالتوتر.

7 - تؤكد بعض الدراسات أن القهوة تعمل على زيادة الوزن.

8 - تؤثر القهوة على الدورة الشهرية حيث أنها تزيد من الانقباضات والتعب المصاحب للدورة.

9 - تعمل القهوة على الإصابة بـ فقر الدم.

10 - الإفراط فى تناول المرأة الحامل للقهوة خلال حملها فإن احتمالية إنجاب طفل ضعيف جسديا كبيرة.

11- كما يمكن الإصابة بالحصوات نتيجة طرد الماء من الجسم وبتالى زيادة الترسبات على الكلى.

12- يمكن أن تسبب القهوة على الريق الإصابة بالتهابات المعدة.

13- جفاف البشرة وتقشرها.
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