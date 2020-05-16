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فن

شاهد... وليد توفيق: مبروك أخي وصديقى محمد رمضان "البرنس"

السبت 16/مايو/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر المطرب وليد توفيق صورة جديدة له على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " برفقة الفنان محمد رمضان .

و علق توفيق على الصورة قائلًا: مبروك صديقي العزيز اخي محمد مسلسل ''البرنس'' عمل رائع بالتوفيق دائمًا إنشالله 

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



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