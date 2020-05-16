22 فائدة لـ الفراولة

تحتوي الفراولة على العديد من الفوائد، نظرا لأنها تحتوى على المواد المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد على منع السرطان، وتعد مصدرا ممتازا لعدد من الفيتامينات مثل K والمنغنيز، حمض الفوليك، البوتاسيوم، ريبوفلسين، الفيتامينات من المجموعة B، النحاس، المغنيسيوم والأوميجا 3.





ونصح الدكتور خالد يوسف، استشاري السمنة والتغذية العلاجية بتناول الفراولة كثيرا لاحتوائها على عدد من الفوائد أهمها:

- فوائد الفراولة للحامل وللجنين:

-تعتبر الفراولة ضمن أفضل الفواكه المفيدة للحامل، وذلك بسبب احتوائها على فيتامين (ج) المقوي للمناعة وحمض الفوليك الذي يحمي من تشوهات الأجنة.





-ومن بين فوائد الفراولة للحامل هو احتوائها على الماغنيسيوم والكالسيوم.

٢- فوائد الفراولة للأطفال:

-تحتوي الفراولة على فوائد جيدة للأطفال فهي مصدر رائع لفيتامين (ج) الذي يعزز مناعة جسم الطفل.

-ويساعد فيتامين ج في تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة.

-وكذلك يساعد في تخفيف الجروح سريعًا ويعزز الجهاز الهضمي وأيضًا يساعد في زيادة امتصاص الحديد في الدم والوقاية من الأنيميا.

-ومن أحد فوائد الفراولة الأخرى للأطفال هو الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي واحتوائه على الفولات.

-ولكن يجب الحذر من أن تسبب الفراولة الحساسية لأن بعض الأطفال لديهم حساسية من تناول الفراولة، وينبغي ملاحظة هذا جيدًا.

٣-فوائد الفراولة للرجيم وللتخسيس:

-الفراولة غنية جدًا بمضادات الأكسدة وتحتوي على كمية جيدة من الألياف.

-ويمكن أن تكون الفراولة ضمن نظام غذائي يساعد في التخسيس، حيث يمكن إضافة الفراولة إلى الحبوب مثل الشوفان.

-إضافة إلى ذلك، فإن الفراولة تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية.

٤-فوائد الفراولة للجسم:

-أظهرت الدراسات التي أجريت على الفراولة أن اتباع نظام غني بالفراولة قد ساهم على المدى الطويل في خفض معدل السكر في الدم، حيث يعتقد الباحثون أن البوليفينولات الموجودة في الفراولة خلف هذا الانخفاض في مستوى السكر بالدم.





-ولعل من أفضل فوائد الفراولة للجسم صحيًا هو دورها المهم في صحة القلب، حيث إنها تحمي الجسم من أكسدة الدهون التي قد تسبب انسدادًا بالشرايين.





- ومن بين فوائد الفراولة للجسم هى أنها تحمي من الإصابة بالسرطان، فقد أكدت الأبحاث أن الفراولة تحمي من الإصابة بأورام الثدي والرحم والقولون والمريء، فهي من أغنى الفواكه احتواءً على مضادات الأكسدة.

الفوائد الأخرى للفراولة:

- الحماية من الإصابة بالتهاب المفاصل.

- الوقاية من الإصابة بالسرطان.

- تخفيض ضغط الدم.

- الحفاظ على صحة العين.

- رفع القدرات الدماغيّة.

- خسارة الوزن.

- تبييض الأسنان.

- مقاومة التجاعيد، وتحسين صحة البشرة.