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أخبار البلد

علاء عابد يطالب البرلمان العربى بوقف التعامل مع إدارة الفيس بوك بسبب توكل كرمان

السبت 16/مايو/2020 - 07:14 ص
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
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تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشكوى إلى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي على تعيين توكل كرمان ضمن مجلس الحكماء لإدارة الفيس بوك.

وقال عابد في شكواه:  تابعنا ما تم الإعلان عنه في الأيام الماضية عن تعين إدارة " الفيس بوك " توكل كرمان ضمن مجلس الحكماء لإدارة الفيس بوك واختيار المحتوى والمضمون والذي يمكن أن يسمح به للنشر خلال الفيس بوك وحجب ما تراه غير مناسبا لها .

وأستطرد النائب علاء عابد : واننا ايذاء ما عرف عن توكل كرمان من دور مشبوه في دعم ما يسمي بثورات الربيع العربي وتأييدها بمخطط الشرق الأوسط الجديد لتقسيم المنطقة على أساس طائفي ودعمها ايضا للتيارات السياسية التكفيرية والإرهابية ، لندعو إلي عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي برئاستكم لإعلان موقف موحد للدول العربية بالرفض التام والقاطع لهذا الإختيار غير المدروس والذي يؤسس لفتنة قادمة قد يكون مصدرها الفيس بوك ومواقع التواصل الإجتماعي وإنني كعضو في البرلمان ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ورئيس جمعية الصداقة المصرية الإماراتية لأدعو أيضا لاتخاذ قرار موحد بوقف التعامل مع إدارة الفيس بوك للعدول عن هذا القرار ومراجعة موقفه .

وأضاف عابد: أن توكل بثت روح الفتنة بين جميع طوائف الأمة العربية والتي قامتبترويج الأكاذيب من خلال الفيس بوك، وبذلك فإنها خالفت اتفاقيات جنيف الأربعة والإتفاقيات  والمواثيق الدولية وكذا الدستور المصري لعام 2014  ،حيث تنص المادة الأولى من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية على«لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي»

 

كما تنص المادة 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على :

تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

كما نصت المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على الأتى: «كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، حال إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات .

هذا ولما كان التاريخ الحافل للمدعوة  توكل كرمان قد اتسم فى الفترة الأخيرة  التى أعقبت قيام ثورات الربيع العربى بالتحريض على العنف والترويج للشائعات عن الدول والحكومات الشرعية من أجل هدم قوام هذه الدول تحقيقًا لأجندات خاصة وأغراض خفية تخدم منظمات غير شرعية ومنبوذة دوليًا بالإضافة إلى وقوفها جانب الدول التى تُعادى الدول العربية وتنشر الفتنة بين طوائف الشعوب العربية ، بل الأدهى من ذلك أنها تقف جنبًا إلى جنب مع الدول التى تقوم بتمويل الإرهاب والإرهابيين فى الأراضى العربية .

واخيرا قال عابد: كما أتقدم بطلبى هذا لإحالة الماثلة إلي اللجنة التشريعية والقانونية لاتخاذ اللازم قانونًا .

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