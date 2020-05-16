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فن

هاشتاج # أحمد السقا يتصدر تويتر.. ومغردون: ملك الجدعنة

السبت 16/مايو/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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محمد هاني
تصدر هاشتاج # أحمد السقا موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات والتغريدات " تويتر " بعد الحلقة ال 21 من برنامج اغلب السقا الذي يحقق نسب مشاهدة كبرة جدًا محققًا نجاح على مستوى الوطن العربي ككل وليس مصر فقط.

وجاءت بعض التغريدات كالآتي: 


نفسي في صديق جدع زي احمد السقا




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