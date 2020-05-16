هاشتاج # أحمد السقا يتصدر تويتر.. ومغردون: ملك الجدعنة

تصدر هاشتاج # أحمد السقا موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات والتغريدات " تويتر " بعد الحلقة ال 21 من برنامج اغلب السقا الذي يحقق نسب مشاهدة كبرة جدًا محققًا نجاح على مستوى الوطن العربي ككل وليس مصر فقط.
وجاءت بعض التغريدات كالآتي:
نفسي في صديق جدع زي احمد السقا
نفسي في صديق زي احمد السقا— Love (@Gracemarylove) May 16, 2020
الصورة دي من العزاء بتاع هيثم احمد زكي.. السقا اصر انه ينزل معاه تربته واحنا عارفين انها حاجه زي دي صعبه جدااحمد السقا السنه دي عمل برنامج اغلب السقا عشان يتبرعبمكاسبه لجمعية رساله والغرض منها مساعدة الناساحمد السقا قدملنا فن محترم بدون اساءة ولا انتقاداتارتقو
الصورة دي من العزاء بتاع هيثم احمد زكي.. السقا اصر انه ينزل معاه تربته واحنا عارفين انها حاجه زي دي صعبه جدا— Mostafa a. Abadi ⭐⭐ (@Mostafa_abadi1) May 7, 2020
احمد السقا السنه دي عمل برنامج اغلب السقا عشان يتبرع
بمكاسبه لجمعية رساله والغرض منها مساعدة الناس
احمد السقا قدملنا فن محترم بدون اساءة ولا انتقادات
ارتقو pic.twitter.com/pTDUenpPab