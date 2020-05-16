هاشتاج # أحمد السقا يتصدر تويتر.. ومغردون: ملك الجدعنة

وجاءت بعض التغريدات كالآتي:

نفسي في صديق جدع زي احمد السقا

الصورة دي من العزاء بتاع هيثم احمد زكي.. السقا اصر انه ينزل معاه تربته واحنا عارفين انها حاجه زي دي صعبه جدا احمد السقا السنه دي عمل برنامج اغلب السقا عشان يتبرع بمكاسبه لجمعية رساله والغرض منها مساعدة الناس احمد السقا قدملنا فن محترم بدون اساءة ولا انتقادات ارتقو pic.twitter.com/pTDUenpPab

أغلب السقا " برنامج ترفيهي في كل حلقة يشه مُنافسات ترفيهية ورياضية بين السقا وأحد النجوم، على أن يفوز أحدهما بجائزة قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الي إحدى المؤسسات الخيرية.





كما يمكن للمشاهدين الفوز ايضا بمبلغ 100 ألف جنيه؛ من خلال حل مسابقات البرنامج، ويقدم برنامج أغلب السقا النجمة رزان مغربي ويعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، ويعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.



