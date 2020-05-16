AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من الحمام.. الكاميرا تفضح وزير التعليم الفرنسي على الهواء.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 08:42 ص
وزير التعليم الفرنسي
وزير التعليم الفرنسي
Advertisements
عزة عاطف
عرضت إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا العديد من المشاهير ورجال المجتمعات إلى الإحراج أمام الكاميرات خلال الفترة الماضية.

ومؤخرًا تعرض وزير التعليم الفرنسي «جان ميشيل» لموقف شديد الإحراج أمام الكاميرا خلال بث مباشر مع قناة فرنسية.
اقرأ المزيد

كان وزير التعليم يتحدث إلى المذيعة بكل جدية في بذلته الرسمية، وفجأة وقعت الكاميرا وكشفت عن جلوس وزير التعليم على المرحاض، مما أثار الضجة على مواقع التواصل.

وتبين أن وزير التعليم الفرنسي يجلس على المرحاض بملابسه الداخلية خلال البث المباشر، مما وضعه في موقع محرج أمام العالم.

حاول جان ميشيل تعديل الوضع وضبط الكاميرا مرة أخرى لتدارك الموقف، لكن الكاميرا كانت قد التقطت الوضع الصادم.

انتشر المقطع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا الصدمة والسخرية.


Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

جدول مواعيد الحصص الافتراضية لمراجعات الثانوية العامة على منصة stream الجديدة

التعليم : مليون معلم و6 ملايين طالب سجلوا بمنصة البث المباشر حتى الآن.. فيديو

الكاميرا تفضح مذيعا لم يرتد البنطلون أثناء البث المباشر من المنزل.. فيديو

موقف محرج لوزير فرنسي.. يظهر في التليفزيون جالسًا على المرحاض.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. الشباب والرياضة تنفي إلغاء الدوري الممتاز.. وشوبير: وجهة نظري

النادي الأهلي: غير مشغولين بتحركات الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

الحلقة 22 من مسلسل البرنس.. محمد جمعة يزور شهادة ابنه رضوان

ليلة القدر 27 رمضان.. إعجاز عددي في القرآن

هاشتاج # أحمد السقا يتصدر تويتر.. ومغردون: ملك الجدعنة

تسجيل صوتي.. أحمد فلوكس يكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتدائه على فرد أمن

AdvertisementS

للمرة الثالثة.. وزارة الصحة تتسلم 30 طنًا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين

بنسبة 100%.. شركة أمريكية تعلن توصلها إلى جسم مضاد يحمي من عدوى كورونا

فوائد شرب الماء على ثلاث مرات.. الإمام الشعراوي يكشف عنها

وصلت تل أبيب بعد عملية تهريب سرية.. أول وزيرة من أصل اثيوبي في إسرائيل

بالأسماء.. وفاة 8 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

سدوا بابها بالأسمنت.. طبيبة عراقية تفاجئ بأفعال الجيران بعد خروجها من العزل

فقد أمه.. بالصور طائر يتعلق بطفل صغير ويرفض الطيران

البرنس.. أيمن عزب يتزوج دنيا عبد العزيز بعد 28 عاما على فشله في الزواج من والدتها

حميات إمبابة: العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

شاهد.. أحدث ظهور لصالح جمعة بعد شائعة استغناء الأهلي عنه

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف في تسجيل صوتى حقيقة اعتدائه على فرد أمن.. شهر العسل بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على الكورنيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحمام.. الكاميرا تفضح وزير التعليم الفرنسي على الهواء.. فيديو

22 فائدة لـ الفراولة

تويوتا ياريس 2020 toyota yaris .. كل ما تريد معرفته عنها بالتفصيل..صور