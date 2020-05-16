باللبن.. تعرف على طريقة عمل رغوة النسكافيه

أو القهوة سريعة، ولكن لا يمكننا تحقيق الرغوة كـ النسكافيه الجاهز، لذا سنقدم لكم فيما يلي

، على طريقة أشهر المقاهي في العالم.

جميعنا نقوم بعمل رغوة النسكافيه في المنزل