باللبن.. تعرف على طريقة عمل رغوة النسكافيه
السبت 16/مايو/2020 - 09:43 ص
طريقة عمل رغوة النسكافيه
جميعنا نقوم بعمل رغوة النسكافيه في المنزل أو القهوة سريعة، ولكن لا يمكننا تحقيق الرغوة كـ النسكافيه الجاهز، لذا سنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل رغوة النسكافيه، على طريقة أشهر المقاهي في العالم.
وقت التحضير : 10 دقائق
وقت الطهي: 2 دقيقة
ويمكن شرب النسكافيه في رمضان بين وجبتي الإفطار والسحور ومع الحلويات، حيث إنه مشروب مناسب مع تناول الحلوى، وبالأخص الحلوى قليلة السكريات، لذا تعرف على طريقة عمل رغوة النسكافيه.
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طريقة عمل رغوة النسكافيه
مقادير طريقة عمل رغوة النسكافيه:
كوب صغير سكر
¼ كوب ماء صغير للرغوة
لبن
ماء
طريقة عمل رغوة النسكافيه:
1- نضع النسكافيه مع السكر ونضع الماء بالتدريج، ثم نحرك بالمضرب ونستمر في التحريك جيدًا مع زيادة السرعة حتى يصبح كريميا.
2- في كوب نضع ملعقة من معجون الرغوة، ونضع الماء أو اللبن أو الاثنين معًا.