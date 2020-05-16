في أول أيام تطبيق القرار..رئيس مدينة فاقوس يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة..صور

قاد اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ، حملة مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مركز ومدينة فاقوس ان رئاسة المركز قامت بحملة نظافة مكثفة بالموقف الرئيسى للمدينه ومجمع المواقف ،وحملة مكثفة للتطهير والتعقيم بالموقف شملت "السيارات واتوبيسات النقل العام قبل صعود الركاب على متنها وبعد المغادرة - المبانى الإدارية - ساحات الانتظار - الحمامات وغيرها ".

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وأشار "ابو العزم" الي قيامه بمتابعة التزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامات الطبية حفاظا علي صحتهم والوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ناشد رئيس المركز السائقين والركاب بالالتزام بالتعليمات والارشادات المختلفة وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع التنبيه بعدم مخالفة القرار.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعلن عن تنفيذ القرار رقم 5770 لسنه 2020 الخاص بوضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات، وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات وذلك حرصًا على صحه وسلامة المواطنين.









وأضاف المحافظ أنه بدءًا من اليوم السبت سيتم تنفيذ القرار دون أى تهاون، وسيتم تحصيل غرامة مالية تبدأ بـ 100 جنيه وتتصاعد تدريجيا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه من السائقين غير الملتزمين، لإلزامهم بإرتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد.