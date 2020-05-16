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رياضة

رغما عنه.. الكاف يمدد مهلة تلقى ردود مصر والمغرب على عودة الدورى حتى مطلع يونيو

السبت 16/مايو/2020 - 12:03 م
كاف
كاف
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إسراء أشرف
قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم مد المهلة التى منحها للاتحاد المصرى لكرة القدم ونظيره المغربي بشأن تحديد موقفهما من عودة الدورى الممتاز إلى مطلع شهر يونيو المقبل. وارسل الاتحاد الأفريقي خطابا إلى الاتحادات الأهلية فى القارة السمراء حدد خلاله يوم ١٥ مايو الكرة موعدا للرد على استئناف الدورى الممتاز من عدمه.

يأتي ذلك نظرا لعدم تلقى مسؤولى الكاف أية ردود قاطعة من قبل الاتحادين المصرى ونظيره المغربي لكرة القدم بشأن عودة الدورى الممتاز من عدمه كى يتسنى للاتحاد الإفريقي وضع إستراتيجية مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمباراة النهائية للبطولة الإفريقية.

كان محمد عبدالمنعم شطة قال فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "إنه فى حال استمرار تزايد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر والمغرب وعدم القدرة على حسم الرد بشأن تحديد مواعيد عودة الدورى المحلي منتصف شهر مايو الجاري لن يكون امام الاتحاد الأفريقي خيار آخر سوى مد المهلة".

وأضاف: يتعين على مسؤولى الكاف عدم الاستعجال فى تلقى الرد من الاتحاد المصرى ونظيره المغربي لان فيروس كورونا ما زال في زيادة انتشار بتلك البلدان"، لافتا إلى أن تحديد موعد مباراتي نصف نهائى والنهائى فى دورى ابطال افريقيا مرهون بوصول رد نهائي من مصر والمغرب بشأن مواعيد المسابقات المحلية.

يذكر أن النادى الأهلي سوف يلتقى الوداد البيضاوي والزمالك يواجه الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
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