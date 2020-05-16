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تعليم

جامعة حلوان: الطلاب المحولون بفرق النقل تطبق عليهم الرسائل البحثية

السبت 16/مايو/2020 - 01:45 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى باستبدال الامتحان التقليدى  للفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل من المستجدين والباقين للإعادة والمحملين بمواد تخلف بالجامعات برسائل بحثية أو امتحانات الكترونية . 
  
أوضح مجلس جامعة حلوان أنه بالنسبة لطلاب المقاصات من طلاب الفرق النهائية المحولين من كليات مناظرة سيتم عقد الامتحانت الخاصة بهم  بعد انتهاء تعليق الدراسة .


أما طلاب فرق النقل المحولين من كليات مناظرة : يجوز لهم إما تقديم رسالة بحثية او اختبار إلكتروني مع التقييم بناجح أو راسب فقط أو تأجيل امتحاناتهم لحين عودة الدراسة في حالة رغبة الطالب بإضافة هذه الدرجات للمجموع التراكمي ، أما إذا كان الطالب سبق أن رسب في هذه المواد فيعامل معاملة طالب التخلف ويقدم رسائل بحثية  . 


جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدا طلاب سنوات النقل بالجامعة تسليم المشاريع البحثية الخاصة بهم ابتداء من يوم 31 مايو الى يوم 21 يونيو 
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