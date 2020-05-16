جامعة حلوان: الطلاب المحولون بفرق النقل تطبق عليهم الرسائل البحثية

أما

طلاب فرق النقل المحولين من كليات مناظرة : يجوز لهم إما تقديم رسالة بحثية او اختبار إلكتروني مع التقييم بناجح أو راسب فقط أو تأجيل امتحاناتهم لحين عودة الدراسة في حالة رغبة الطالب بإضافة هذه الدرجات للمجموع التراكمي ،

أما إذا كان الطالب سبق أن رسب في هذه المواد فيعامل معاملة طالب التخلف ويقدم رسائل بحثية .