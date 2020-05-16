شاهد أعمال تصحيح الأبحاث الورقية بمدارس إدارة النزهة التعليمية.. صور

شهدت إدارة النزهة اليوم، السبت، أول يوم من أيام تصحيح المشروعات البحثية بمدارس إدارة النزهة التعليمية، وذلك تحت رعاية محمد عطية، وكيل اول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومحمد عبد التواب، مدير قطاع التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وفي هذا الإطار، قامت تهاني أبو بكر، مدير التعليم الابتدائي بالإدارة، بزيارة لمدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، لمتابعة أعمال التصحيح التي بدأت اليوم.
ومن المقرر أن يستمر تسليم الأبحاث سواء على المنصة الإلكترونية ادمودو أو ورقيا حتى الاثنين الموافق 18 مايو 2020، طبقا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وأعلنت إدارة النزهة التعليمية التزامها بتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم، مؤكدةً أن أعمال التصحيح واستلام ورفع المشروعات البحثية مستمرة على التوازي بدون توقف حرصا على مصلحة الطلاب.
على جانب آخر، كان الدكتور طارق شرقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه رسالة عاجلة لجميع معلمي مصر.
وقال وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الشكر واجب لمعلمي مصر الأفاضل اللذين يستلمون المشروعات البحثية في المدارس هم والإداريون".
وأضاف: "كما اتوجه بالشكر لمن يصححون الامتحانات الإلكترونية والمشروعات ولأخصائيي التطوير التكنولوجي في ربوع مصر.
على جانب آخر، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن أزمة انتشار فيروس كورونا ساعدت الوزارة على ايصال التطوير بشكل أسرع لجميع سنوات التعليم .
وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريحات له منذ قليل على صفحة "صوت التعليم المصري"، أنه مع بداية الأزمة، أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية بمثابة منصة لإدارة التعلم، متاح عليها فصول افتراضية في جميع المدارس "اونلاين"، حتى يستكمل الطلاب دراستهم من المنازل دون أي ضرر.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ستمنح لمن ليس لديه وسيلة اتصال بالإنترنت، شرائح تتيح الدخول على مواقع وزارة التعليم مجانا.
وأعلن أن المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم حققت في أول 12 يوما من حظر التجول 48 مليون مشاهدة، وهو رقم يدل على قدرة الناس على الاستجابة لفكرة التعلم الإلكتروني.
وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة أتاحت للطلاب خلال أزمة كورونا: منصة ادمودو للتواصل، والمكتبة الرقمية المليئة بمصادر التعلم لشرح المناهج، بالإضافة لوجود منصة امتحانات إلكترونية ساعدت الوزارة على عدم إلزام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالنزول إلى لجان الامتحانات في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء بعقد امتحاناتهم إلكترونيا من المنازل عبر أجهزة التابلت التي سلمتها لهم الوزارة قبل ظروف كورونا.
وأضاف أنه من الغرائب أن أزمة فيروس كورونا ساعدت على إنجاز إبداعات كثيرة رغم أن كورونا من المفترض أنه محنة نمر بها، مشيرًا إلى أن الأعداد المتفاعلة مع بنك المعرفة المصري والمكتبة الرقمية زادت لأن أولياء الأمور والطلاب اكتشفوا بعد تعليق الدراسة أن لديهم ثروة تعليمية إلكترونية لم يكونوا يهتموا بها من قبل رغم وجود بنك المعرفة المصري من قبل أزمة كورونا.
كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن فيروس كورونا، ساعد على القضاء على الدروس الخصوصية في أسبوعين فقط، بعد أن صدر قرار بتعليق الدراسة وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى حظر التجول ومنع التجمعات الذي قضى على إمكانية عقد الدروس الخصوصية في المنازل أيضا خوفا من انتشار فيروس كورونا، وأصبح البديل المتاح أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور هو المكتبة الرقمية التي فتحتها الوزارة ومن ثم زاد الإقبال واكتشف الجميع أن هناك بدائل للدروس.