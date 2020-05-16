شاهد أعمال تصحيح الأبحاث الورقية بمدارس إدارة النزهة التعليمية.. صور

شهدت إدارة النزهة اليوم، السبت، أول يوم من أيام تصحيح أول يوم من أيام تصحيح المشروعات البحثية بمدارس إدارة النزهة التعليمية، وذلك تحت رعاية محمد عطية، وكيل اول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومحمد عبد التواب، مدير قطاع التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.





وفي هذا الإطار، قامت تهاني أبو بكر، مدير التعليم الابتدائي بالإدارة، بزيارة لمدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، لمتابعة أعمال التصحيح التي بدأت اليوم.





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ومن المقرر أن يستمر تسليم الأبحاث سواء على المنصة الإلكترونية ادمودو أو ورقيا حتى الاثنين الموافق 18 مايو 2020، طبقا لقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.





وأعلنت إدارة النزهة التعليمية التزامها بتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم، مؤكدةً أن أعمال التصحيح واستلام ورفع المشروعات البحثية مستمرة على التوازي بدون توقف حرصا على مصلحة الطلاب.





على جانب آخر، كان الدكتور طارق شرقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه رسالة عاجلة لجميع معلمي مصر.





وقال وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الشكر واجب لمعلمي مصر الأفاضل اللذين يستلمون المشروعات البحثية في المدارس هم والإداريون".





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وأضاف: "كما اتوجه بالشكر لمن يصححون الامتحانات الإلكترونية والمشروعات ولأخصائيي التطوير التكنولوجي في ربوع مصر.



