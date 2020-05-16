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حوادث

أمن الجيزة يداهم مصنع تصنيع كمامات بخامات رديئة ويضبط 45 ألف قطعة

السبت 16/مايو/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة في ضبط شخصين بالجيزة لإدارتهما مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر لطرحها للبيع بالأسواق.

ويأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، قيام (شقيقين - مقيمان بالفيوم) بإستئجار شقة كائنة بدائرة القسم وإدارتها كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مُدخلان الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (45 ألف كمامة معدة للبيع – 3 ثوب قماش بطول 300 متر – 3 ماكينة خياطة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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