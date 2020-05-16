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القباج: أشكر منظمات المجتمع المدني على وقفتها المشرفة مع صندوق تحيا مصر

السبت 16/مايو/2020 - 04:04 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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نورهان رأفت
قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك تعاونا مع 19 جمعية أهلية، لتوفير الحياة الكريمة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشكرت وزيرة التضامن الإجتماعي منظمات المجتمع المدني ، الذي يقف وقفة فخر بجانب الدولة والمواطنين .

وأشارت إلي أن المبادرة تستهدف 300 قرية ، وتوزيع 300 ألف كرتونة غذائية .

وأكدت أن مبادرة توزيع الكراتين الغذائية لن تتوقف بعد شهر رمضان الكريم .

ووصل منذ قليل رئيس الوزارء مصطفي مدبولي ليشهد إنطلاق المرحلة الثالثة لصندوق تحيا مصر من مبادرة " نتشارك ..هنعدي الأزمة".
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