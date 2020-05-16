القباج: أشكر منظمات المجتمع المدني على وقفتها المشرفة مع صندوق تحيا مصر

قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك تعاونا مع 19 جمعية أهلية، لتوفير الحياة الكريمة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشكرت وزيرة التضامن الإجتماعي منظمات المجتمع المدني ، الذي يقف وقفة فخر بجانب الدولة والمواطنين .
وأشارت إلي أن المبادرة تستهدف 300 قرية ، وتوزيع 300 ألف كرتونة غذائية .
وأكدت أن مبادرة توزيع الكراتين الغذائية لن تتوقف بعد شهر رمضان الكريم .
ووصل منذ قليل رئيس الوزارء مصطفي مدبولي ليشهد إنطلاق المرحلة الثالثة لصندوق تحيا مصر من مبادرة " نتشارك ..هنعدي الأزمة".