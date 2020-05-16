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رياضة

بوروسيا دورتموند يسجل الهدف الثالث في شباك شالكه من خطأ دفاعي .. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق بوروسيا دورتموند على ضيفه نادي شالكة بالهدف الثالث من عمر الشوط الثاني، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني"البوندسليجا".

وجاء الهدف الثالث بالدقيقة 49،  من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي بوروسيا دورتموند استغلالا للتقدم الهجومي الكبير للاعبي شالكة استغلة جوليان براندات بانطلاقة سريعة أتبعها بتمريرة بينية لزميله ثورجان هازارا على حدود منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

كان نادي بوروسيا دورتموند المسيطر على أحداث الشوط الأول بالكامل، حتى تمكن عن طريقه لاعبه المتألق بشدة النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل أول أهداف الدوري الألماني بعد العودة في الدقيقة 29 بعد تلقيه عرضية رائعة من ثورجان هازارد من الجانب الأيمن، ليحتفل اللاعب بعيدًا عن زملائه .


وفي الدقيقة 44 ، سجل البرتغالي رافاييل جيريرو الهدف الثاني لأسود الفستيفال بعد خطأ من حارس شالكة في إبعاد الكرة،لينتهي الشوط الأول بتقدم بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية قد وافقت على عودة منافسات الدوري الألماني لتقرر رابطة البونسدليجا عودة النشاط بدءًا من اليوم السبت ، ليصبح أولى الدوريات الكبرى العائدة بعد توقف فيروس كورونا والذي استمر أكثر من شهرين.


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