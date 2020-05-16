بوروسيا دورتموند يسجل الهدف الثالث في شباك شالكه من خطأ دفاعي .. فيديو





من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي بوروسيا دورتموند استغلالا للتقدم الهجومي الكبير للاعبي شالكة استغلة جوليان براندات بانطلاقة سريعة أتبعها بتمريرة بينية لزميله ثورجان هازارا على حدود منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة صاروخية سكنت الشباك . وجاء الهدف الثالث بالدقيقة 49،





تقدم فريق بوروسيا دورتموند على ضيفه نادي شالكة بالهدف الثالث من عمر الشوط الثاني، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني" البوندسليجا ".

كان نادي بوروسيا دورتموند المسيطر على أحداث الشوط الأول بالكامل، حتى تمكن عن طريقه لاعبه المتألق بشدة النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل أول أهداف الدوري الألماني بعد العودة في الدقيقة 29 بعد تلقيه عرضية رائعة من ثورجان هازارد من الجانب الأيمن، ليحتفل اللاعب بعيدًا عن زملائه .