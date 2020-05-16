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فن

في الحلقة 23 من لعبة النسيان.. مؤامرات جديدة تحيط بـ رقية.. وسر تصرفات نادر

السبت 16/مايو/2020 - 06:14 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
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أحمد إبراهيم
تتواصل أحداث مسلسل لعبة النسيان للنجمة دينا الشربيني ، حيث شهدت الحلقة الثالثة والعشرين العديد من المفاجآت، منها وجود لغز بين نادر شقيق أمجد والطبية النفسية وهو ما اتضح من حديثها حول اتفاق يهدف لمنع رقية من تذكر ماحدث لها قبل الحادث واستمرار فقدانها الذاكرة.

ومن ناحية أخرى واجه عمرو ، رقية بما قاله له حاتم المصور، مما دفع رقية للاعتراف له بكافة تفاصيل مواجهتها لحاتم.

ودخل حاتم في مشادة عنيفة مع نادر الذي هدده بالقتل أو إدخاله السجن على غرار قضية مخدرات قديمة في حابة تعرضه لعائلة الشيال وهو مايكشف خيطا جديدا في علاقة نادر بالمصور حاتم وبالطبيبة النفسية.

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وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي. 

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان. 
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