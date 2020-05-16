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فن

بعد 20 يوماً في حالة حرجة.. فنان شهير يروي تفاصيل إصابته بـ فيروس كورونا | شاهد

السبت 16/مايو/2020 - 04:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان ابراهيم الزدجالى عن معاناته مع فيروس كورونا المستجد والذى تعرّض للإصابة به منذ فترة قصيرة واستطاع أن يتعافى منه بعد معاناة استمرت 20 يومًا كان فيها بحالة حرجة. 

وقال إبراهيم الزدجالى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "اليوم تشافيت من فيروس كورونا اللعين بعد 20 يومًا من المعاناة التى عشتها فى الحجر الصحى وكنت فى حالة حرجة.  

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وأضاف أبراهيم قائلاً: كان هناك فريق طبى على أعلى مستوى حرص على رعايتى بشكل جيد حتى استرديت عافيتى تمامًا. 

وأوضح إبراهيم قائلاً: "أشكر كل من وقف بجوارى وساهم بشكل أو بآخر فى أن انتصر على هذا المرض اللعين واخص بالذكر الفريق الطبى الذى لا يبخل معى بأى مجهود. 

يُعد فيروس كورونا أحد الفيروسات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة والتى تسببت فى حالة من الهلع لجميع انحاء العالم كونه فيروس قاتل. 
  
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