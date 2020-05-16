بعد حلقة أمس من النهاية .. هاشتاج عمرو عبد الجليل يتصدر تويتر ... ومغردون: تستحق أوسكار

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج عمرو عبد الجليل بعد ادائة المميز في حلقة امس من مسلسلة الجديد النهايه

تصدر الهاشتاج قائمه الاكتر تداولا وجاءت التعليقات كالاتي :





عمرو عبد الجليل طلع روبت، طب شابوا يوسف الشريف





لما تبقى نامبر وان،بس مش بتقول علي نفسك نامبر وان





انا اول مره من زمان اشوف الاستاذ عمرو عبد الجليل عاقل اوي كده اللي في دماغنا طلع صح





الحوار الي دار بين سعاده والريس عزيز دا المفروض ياخد اوسكار والله العظيم .فعلا شابو عمرو عبد الجليل #النهايه





جماعة هو ازاي عمرو عبد الجليل بالعظمة دي!

الراجل ده غول تمثيل وحقيقي ده مش جديد عليه





#النهاية

المؤامره والتمهيد للمهدى المنتظر لذلك تخشى إسرائيل المسلسل

شابوووووه

#يوسف_الشريف

دماغك دى متكلفه نظره واقعيه ومستقبليه





عمرو عبد الجليل أدائه فوق الرائع فى النهايه...ولما تيجو تعملو استفتاء عن المسلسلات متخطوش يوسف الشريف معاهم لان دا بينافس





من ساعة ما مؤنس عمل تحريات عن عزيز واكتشف انه كان عايش من زمان فى القاهرة وأنا متوقع انه روبوت بس لو انتهت حياته لحد كدا هيبقى خسارة والله

بس ليه عزيز الروبوت مكنش عنده الغل اللى عند زين؟!





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مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمد لطفى وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.





وتدور أحداث المسلسل فى اطار الخيال العلمى حول صناعة الروبوت وكيف سعى لخريب العالم وتدميره