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فن

ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها على إنستجرام

السبت 16/مايو/2020 - 06:53 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصور جديدة  لها من خلال حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ريهام أيمن على الصور قائلة :"  taken yesterday".

و تفاعل عدد من محبيها مع الصورة، وجاءت العليقات ما بين "ما شاء الله.. الملكة.. ايه الجمال والحلاوه دي.. دورك في مسلسل الفتوه يجنن.. موهوبه جدا ما شاء الله".
 
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جدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة ريهام ايمن مسلسل “العراف” وفيلم “قلب الأسد” وتزوجت من الفنان شريف رمزي في 2015 .

"العراف" تأليف يوسف معاطي، بطولة عادل إمام، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، شيرين، طلعت زكريا، ومن إخراج رامي إمام.


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Taken yesterday 🌸🤗 #bepostive#goodvibes#loveyouguys 💓

A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on

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