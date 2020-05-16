ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها على إنستجرام

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصور جديدة لها من خلال حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت ريهام أيمن على الصور قائلة :" taken yesterday".





و تفاعل عدد من محبيها مع الصورة، وجاءت العليقات ما بين " ما شاء الله.. الملكة.. ايه الجمال والحلاوه دي.. دورك في مسلسل الفتوه يجنن.. موهوبه جدا ما شاء الله".

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جدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة ريهام ايمن مسلسل “العراف” وفيلم “قلب الأسد” وتزوجت من الفنان شريف رمزي في 2015 .



"العراف" تأليف يوسف معاطي، بطولة عادل إمام، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، شيرين، طلعت زكريا، ومن إخراج رامي إمام.







