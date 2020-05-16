في ثالث حلقات البرنامج.. حمادة هلال ضيف هند صبري

أطلقت الفنانة هند صبري على قناة Tayarah Play عاليوتيوب ثالث حلقات برنامجها الجديد "مش مسلسل هند صبري".





البرنامج يعتمد على فكرة من كانت لديه مشاريع وتأجلت بفعل الكورونا.





وهو التعاون الأول بين هند صبري كمذيعة وشركة طيارة التي شاركت هي في تأسيسها منذ عدة سنوات ويشارك معهم شركة رايم برودكشنز - رامي السكري.





وتواصلت فيها هند من مقر شركة طيارة بالمخرج كريم الشناوى وزوجته وطفلهما الجديد وكانت مفاجأتها لهم النجم حمادة هلال الذي غني لهم اغنية السبوع خصيصا .





جدير بالذكر ان شركة طيارة متخصصة في انتاج المحتوي الرقمي من اغاني و اعلانات و برامج.

أسسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات. وقدمت عدة انتاجات ناجحة مثل اغنية سقفة وسنة بنودعها وبرنامج العب يا نجم والعديد من الإنتاجات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.



