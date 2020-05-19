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محافظات

السناسن..مأكولات رمضانية أساسية للأسر في أسوان ..صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:00 ص
مأكولات رمضانية أساسية
مأكولات رمضانية أساسية للأسر في اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
شهر رمضان المبارك له العديد من الطقوس والتقاليد والعادات المتوارثة التى تحرص عليها الكثير من الأسر الأسوانية والتى يتوارثونها جيلًا بعد جيل .

واليوم يلقى "صدى البلد " ضمن سلسلة رمضانيات، الضوء على أشهر المأكولات التى لا تستغنى عن إعدادها وصنعها الكثير من السيدات الأسوانيات وخاصة النوبيات وهى ما يعرف بعيش الدوكة والمعروف بإسم ( السناسن ) .

 المرأة الأسوانية والنوبية دائمًا تتفنن فى إعداد المأكولات والمشروبات المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم حيث تصنع الأبريق والسناسن وغيرها الكثير.

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أما عن صناعة السناسن الذى يعد له طعم مميز ويحرص على أكله الكثير من أبناء أسوان، وأيضًا السائحين الزائرين للقرى السياحية مثل قرية غرب سهيل فتقول " فاطمة بودة " بأن طريقة عمل السناسن أو عيش الدوكة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لإمكانيات كثيرة.

وأشارت فاطمة الى أن هذه الإمكانيات متوفرة فى كل منزل والتكلفة المادية لصناعة وإعداد السناسن قليلة جدًا حيث أنه يصنع من الدقيق الأبيض الخام المطحون ، ويضاف إليه دقيق شامى يأتي به النوبيون من مدينة دراو ، ثم يعجن بالماء وتضاف إليه الخميرة ، ويترك نحو 30 دقيقة لحين يخمر بالدرجة المطلوبة .

وتابعت بأنه عقب تنفيذ هذه الخطوات يتم إعداده على الدوكة وهى عبارة عن فرن صغيرة مسطحة مصنوعة من الحديد أو الصاج يفرد عليها طبقة رقيقة من العجين وهى شبيهة لفرن الكنافة البلدى لكنها أصغر منها حجمًا ،ويصل الخبز إلى درجة النضج المطلوبة فى نحو 90 ثانية تقريبًا .


وأكملت بأن هناك الكثير يفضلون أكل السناسن بالملوخية أو الشوربة أو الويكة ( البامية)  أو العدس ، ومنهم من يستبدله بالخبز ويأكله به جميع الأكلات ، وأن السناسن يشبه الكريب فى حجمه وطريق عمله لكن له نكهته المميزة عن أى خبز آخر ، ويخبزه النوبيين بكميات كبيرة ويتم حفظه فى الثلاجة ليكون جاهز وقت الأكل على التسخين فقط.
السناسن..مأكولات رمضانية أساسية للأسر في أسوان ..صور
السناسن..مأكولات رمضانية أساسية للأسر في أسوان ..صور
السناسن..مأكولات رمضانية أساسية للأسر في أسوان ..صور
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