الصين تكشف عن قاتلة رولز رويس

كشفت عملاق السيارات الصينية Hongqi سيارة مميزة وصفها الكثيرون بانها ستصبح المنافس القوي لسيارات رولز رويس اما من حيث التصميم تشبه هذه السيارة نوعا ما سيارة لاند روفر الجديدة رباعية الدفع ولكنها تتميز بواجهة أمامية جذابة تستطيع من خلالها إضاءة تعكس الطابع الكهربائي للسيارة .





كما أبرزت عناصر الفخامة في في E115 من خلال الفتحات الهوائية الجانبية والعجلات الكبيرة المطلية بالكروم، وتصميم المصابيح الذي يمنحها شكلا شبيها بشكل مصابيح سيارات رولز رويس.





وظهرت السيارة في بعض الصور المسربة لها انها تأتي بنسخة خاصة فيها شبك أمامي لغطاء المبرد مزين بالكرون ويغطي الكروم اللامه ايضا ممتصات الصدمات الجانبية .





ومن المفترض أن تعمل بزوج من المحركات الكهربائية يعادل عزمها الكلي 510 حصان و أن تزود ببطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.





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يذكر أن تراجعت أرباح معظم شركات السيارات الصينية خلال العام الماضى لتواصل خسائرها أيضا خلال الربع الأول من 2020 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذى بلغ ذروته مع بداية مارس الماضى وأدى إلى إغلاق النشاط الاقتصادى فى في مختلف أرجاء الصين



