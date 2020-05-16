AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مأمورية قبل الفطار | الأمن العام ينهي أسطورة خُط الإسماعيلية ومساعده.. تفاصيل

السبت 16/مايو/2020 - 11:41 م
مصرع تاجري مخدرات
مصرع تاجري مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالاسماعيلية
Advertisements
مصطفى الرماح

لقي تاجرا مخدرات مصرعهما فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالاسماعيلية وضبط بحوزتهما 1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر تم التحفظ عليها.


تبين من تحريات  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام قيام عنصرين شديدى الخطورة احدهما محكوم عليه  11 قضية بينهم 9 أحكام بالسجن المؤبد باجمالى 225 سنة  ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 5 قضايا أخرى  بمركز التل الكبير بالإسماعيلية والثانى يعمل مع المتهم الاول فى الإتجار بـ المواد المخدرة هيروين مُتخذان من منطقة (طريق جنيفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر  لحماية نشاطهما الآثم.

  

تم اعداد مأمورية لاستهدافهما من خلال العديد من الأكمنة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزىولدى إقترابهما مُستقلًا كل منهما دراجة نارية ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات.

 وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة وتم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على (1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – رشاش متعدد - بندقية آلية - طبنجة - عدد 295 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 3 ميزان حساس - 3 هواتف محمولة).

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.. 

مأمورية قبل الفطار | الأمن العام ينهي أسطورة خُط الإسماعيلية ومساعده.. تفاصيل
مأمورية قبل الفطار | الأمن العام ينهي أسطورة خُط الإسماعيلية ومساعده.. تفاصيل
مأمورية قبل الفطار | الأمن العام ينهي أسطورة خُط الإسماعيلية ومساعده.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن العام : مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار وإصابة مجند

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 4 من العناصر شديدة الخطورة بمحيط بحيرة المنزلة .. صور

1520 طربة حشيش وكوكايين .. الداخلية تحبط صفقة مخدرات بـ 21 مليون جنيه

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما ٧ كيلو هيروين بالإسماعيلية

جهود الداخلية فى مداهمة البؤر الإجرامية وأواكر الكيف خلال أسبوع .. انفوجراف

الداخلية: مصرع تاجري مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالاسماعيلية.. صور

ترشيحاتنا

ماما صفاء.. تفاصيل وفاة ممرضة داخل الحجر الصحي بالإسكندرية

بعد وصولها 250 مليار جنيه.. نقل البرلمان تكشف سبب مديونيات السكة الحديد

مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح تلقى عرضا رسميا من ريال مدريد ..فيديو

زكاة الفطر 2020 .. أحكامها ووقتها وقيمتها وموعدها

شيما صابر تنشر صورة جديدة مع زوجها من شهر العسل.. شاهد

بعد الوصول لـ 1000 حالة كل 3 أيام.. كيف يمكن للدولة السيطرة على فيروس كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس فرعونية.. رضوى الشربينى بإطلالة غريبة .. شاهد

فرح ودموع.. أمطار مكة تخطف قلوب السعوديين

بالأبيض والذهبي .. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة