مأمورية قبل الفطار | الأمن العام ينهي أسطورة خُط الإسماعيلية ومساعده.. تفاصيل

لقي تاجرا مخدرات مصرعهما فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالاسماعيلية وضبط بحوزتهما 1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر تم التحفظ عليها.





تبين من تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام قيام عنصرين شديدى الخطورة احدهما محكوم عليه 11 قضية بينهم 9 أحكام بالسجن المؤبد باجمالى 225 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 5 قضايا أخرى بمركز التل الكبير بالإسماعيلية والثانى يعمل مع المتهم الاول فى الإتجار بـ المواد المخدرة هيروين مُتخذان من منطقة (طريق جنيفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الآثم.

تم اعداد مأمورية لاستهدافهما من خلال العديد من الأكمنة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى. ولدى إقترابهما مُستقلًا كل منهما دراجة نارية ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات.

وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة وتم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على (1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – رشاش متعدد - بندقية آلية - طبنجة - عدد 295 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 3 ميزان حساس - 3 هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية..