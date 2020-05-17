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اقتصاد

مستثمري المناطق الحرة ببورسعيد: مناقشة خطة التعايش للمصانع قريبا

الأحد 17/مايو/2020 - 01:25 ص
مستثمرى المناطق الحرة
مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد
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علياء فوزى
قال خالد البحيرى عضو جميعة مستمثرى المناطق الحرة ببورسعيد ، إن الجمعية تعتزم مناقشة خطة التعايش التى اعلنتها وزارة الصحة بخصوص المصانع قربيا .

وأضاف البحيرى لـ"صدى البلد" أن مستثمري المناطق الحرة ببورسعيد حريصين على الإلتزام بتعليمات الدولة بما يتعلق بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى ومواعيد الحظر ولم يسجل أي مصنع بالمنطقة اى مخالفات.

أقرا ايضا :
وأكد البحيري، أن الحكومة اصدرت العديد من القرارات لدعم الصناعة فى مواجهة كورونا منها قرار الهيئة العامة للإستثمار بمنح الشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية والذى جاء استجابة لطلب بعض الشركات.

وتابع: "المصانع لديها خطة مدورسة تستهدف توفير الكمامات ومهمات وقائية بسعر مناسب لعمال المصانع و المواطنين خاصة بعد إرتفاع اسعارها في ظل الظروف الحالية".

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اصدرت قرارا 178 بتاريخ 16 ابريل 2020 ينص على الاتى: "يصرح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بانتاج الكمامات ومهمات الوقاية باستخدام خطوط انتاجها القائمة او تعديلها اذا لزم الامر بمجرد الاخطار ويحق لها اضافة هذا الغرض للاغراص المرخض بمزاولتها وذلك لمدة 6 اشهر.
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