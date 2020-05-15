نقيب المستثمرين الصناعيين: خطة التعايش مع كورونا تنعش الأسواق بعد حالة الركود

قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن إعلان الحكومة عن خطة التعايش مع فيروس كورونا و الفتح التدريجى وعودة الاقتصاد بعد إجازة عيد الفطر المبارك يساهم فى انتعاش الأسواق بعد فترة من الركود و تراجع القوة الشرائية للمواطنين خلال الشهرين الماضيين.
وأكد جنيدى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التدرج فى إجراءات فتح الحياة العامة والاقتصاد يتم بحذر شديد من الدولة لتجنب زيادة حالات المصابين والإبقاء على النسب الحالية الآمنة نسبيا وفقا لتصريحات الحكومة.
ودعا إلى ضرورة مراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المصاحبة لخطة التعايش والزام جميع المحلات و المولات بالتعقيم و منع الازدحام و ارتداء جميع العاملين كمامات و الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتشديد العقوبات فى حالة عدم الالتزام.
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وأكد جنيدى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التدرج فى إجراءات فتح الحياة العامة والاقتصاد يتم بحذر شديد من الدولة لتجنب زيادة حالات المصابين والإبقاء على النسب الحالية الآمنة نسبيا وفقا لتصريحات الحكومة.
ودعا إلى ضرورة مراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المصاحبة لخطة التعايش والزام جميع المحلات و المولات بالتعقيم و منع الازدحام و ارتداء جميع العاملين كمامات و الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتشديد العقوبات فى حالة عدم الالتزام.
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الصحة توضح خطة التعايش مع كورونا في مصر بالمصانع
وأضاف نقيب المستثمرين الصناعيين أن الحفاظ على الصحة العام خلال الفترة المقبلة ضرورى حتى انحصار وباء فيروس كورونا والإعلان عن إنتاج لقاح للعلاج .
فيما أعلنت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة عن خطة التعايش مع وباء كوفيد 19 المستجد المعروف بفيروس كورونا و خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد أثناء مرحلة انحساره مؤكدة ضرورة اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من جديد للمرض، والحد من الإصابة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الانحسار.
وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، عرضت خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية الأساسية، والعمل على عدم انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالترصد والمتابعة للحالات المشتبه والأقل اشتباهًا.
وأضاف نقيب المستثمرين الصناعيين أن الحفاظ على الصحة العام خلال الفترة المقبلة ضرورى حتى انحصار وباء فيروس كورونا والإعلان عن إنتاج لقاح للعلاج .
فيما أعلنت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة عن خطة التعايش مع وباء كوفيد 19 المستجد المعروف بفيروس كورونا و خطوات العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد أثناء مرحلة انحساره مؤكدة ضرورة اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من جديد للمرض، والحد من الإصابة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الانحسار.
وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، عرضت خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية الأساسية، والعمل على عدم انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالترصد والمتابعة للحالات المشتبه والأقل اشتباهًا.