صندوق تحيا مصر: نتشارك.. هنعدي الأزمة أكبر قافلة مساعدات إنسانية.. فيديو

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق أطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية في المنطقة لتداعيات فيروس كورونا.





وأضاف محمد مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الان" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن شعار صندوق تحيا مصر هو المشاركة من الجميع لمساعدة المحتاجين.





وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أنه من خلال هذه المبادرة تم اطلاق 3 قوافل والقافلة الاولي كانت تستهدف اربع محافظات وكانت تحتوي على 230 طن من المساعدات.





وأوضح محمد مختار، أنه تم عمل اكبر قافلة مساعدات في اول شهر رمضان وكانت تحتوي علي 1680 طن مساعدات من المواد الغذائية والمطهرات وتم توزيعها في 22 محافظة وكانت تستهدف 150 ألف أسرة.





وأشار إلي أنه اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق اكبر قافلة مساعدات انسانية تم عملها في المنطقة وفي اغلب دول العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.