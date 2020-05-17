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توك شو

أنغام: ولادي زعلانين عشان مش قادرين يحضنوا جدتهم .. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 04:16 ص
الفنانة أنغام
الفنانة أنغام
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة أنغام ، إن أغنية " هنعيش مع بعض " رائعة لأن جميع مشاعرها نابعة من القلب، متمنية أن تكون وصلت إلى الجمهور.


وأضافت أنغام خلال مداخلة هاتفية لها على قناة إم بي سي مصر، أن هذه الأغنية عرضت عليها عن طريق الشاعر أمير طعيمة والملحن هشام جمال.


وأوضحت أنغام ، أن هذه الأغنية كانت تحت رعاية صندوق الأمم المتحدة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، منوهة أن فكرة أغنية هنعيش مع بعض" تهدف إلى بث الأمل والسعادة والطمأنينة في قلوب المصريين، قائلة: "وافقت فورا على الأغنية". 


وأشارت إلى أنها كانت حريصة هي وفريق العمل عند التصوير على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، كما أنها أعلنت أنها ستقدم عمل جديد سيكون مفاجأة خلال اليومين القادمين.


وتابعت: بخاف على ولادي وعلى أمي من الإصابة بفيروس كورونا، وولادي زعلانين عشان مش قادرين يحضنوا جدتهم.


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