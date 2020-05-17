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حوادث

النشرة المرورية.. أماكن الزحمة في شوارع وميادين الجيزة

الأحد 17/مايو/2020 - 09:15 ص
ازدحام المرور - ارشيفيه
ازدحام المرور - ارشيفيه
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قالت مصادر مرورية إن حالة المرور في شوارع وميادين الجيزة تشهد استقرارا نسبيًا مع وجود بعض التكدسات على بعض الطرق والمحاور.

وظهرت كثافات مرورية في شارع فيصل بمناطق إدارة الهرم التعليمية، مع استقرار الحالة على باقي أنحاء الشارع.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري الجيزة في الاتجاه القادم من شارع فيصل وحتى كوبري عباس.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة في شارع الهرم من مبني المحافظة وحتى نفق الجيزة، مع استقرار الحالة المرورية بالاتجاه الأخر، واستقرار الحالة حتى مناطق الأهرامات والمنطقة السياحية.


فيما تستقر الحالة المرورية في شارع النيل السياحي وشارع شارل ديجول حتى مناطق الدقي، حيث ترتفع الكثافات المرورية داخل النفق وبإتجاه كوبري الجلاء بمناطق قسم الدقي.

فيما تظهر كثافات مرورية متوسطة أعلى كوبري الدقي وتستمر حتى وزارة الزراعة مع استقرار الحالة المرورية تماما في شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية متوسطة من ميدان لبنان وحتى شارع جامعة الدول العربية.

وتظهر كثافات مرورية على مناطق كورنيش النيل بإمبابة، حيث تشهد الحركة بطء من مناطق كوبري إمبابة المعدني حتى مناطق الكيت كات.

وترتفع الكثافات مرورية في شارع السودان امام جامعة القاهرة بإتجاه مناطق البحوث، مع وجود تكدسات أعلى محور صفط اللبن في القادم من الطريق الدائري حتى مناطق الجامعة.
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