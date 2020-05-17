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أخبار البلد

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

الأحد 17/مايو/2020 - 09:32 ص
احتفالات العيد
احتفالات العيد
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تعقد اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتحديد الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة خلال عيد الفطر المبارك وعقب العيد لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وهل هناك قرارات بشأن الحظر الكلى خلال تلك الفترة من عدمه .


يعقد الاجتماع بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. 

ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته.

وتوقعت مصادر حكومية، عدم إقامة صلاة العيد ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لتقليل التجمعات ، مشيرة الى ان إقامة صلاة العيد شانها من شانها عودة الصلاة في المساجد، والهدف منها تقليل التجمعات كتدبير احترازي.

واشارت المصادر لـ صدى البلد، الى انه ستتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.

واضافت ان الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ لسلامة وحماية أرواح المواطنين.

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