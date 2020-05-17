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ياسر جلال: ذهبت إلى نجلاء بدر لإقناعها بأداء دور جميلة في الفتوة..فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 10:55 ص
نجلاء بدر وياسر جلال
نجلاء بدر وياسر جلال
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آيات أحمد

قال الفنان ياسر جلال، إن أداء الفنانة نجلاء بدر ناجح وصعب جدًا، وهنأها على نجاحها فى دورها بمسلسل " الفتوة"، لافتًا إلى أن مسلسل الفتوة فكرته مختلفة تماما عن أدوار وأعمال الفتوات التى قدمت على الشاشة على مدار السنوات الماضية.


وأضاف الفنان ياسر جلال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المسلسل يقدم مصر منذ 100 سنة، مشيرًا إلى أنه جلس مع شركة الإنتاج والمخرج والمؤلف لاختيار دور البطلة.


وتابع : "كلنا اتفقنا ان مفيش غير نجلاء بدر هى اللى تقدر تقدم الدور ده"، موضحا أنها الشخصية الوحيدة التى تم اختيارها منذ الوهلة الأولى للمشاركة فى العمل.


ولفت إلى أنه ذهب إلى نجلاء بدر للمنزل لكى يقنعها بالمشاركة فى المسلسل، مؤكدًا أنها لم تكن ترد على هاتفها نهائيًا لذلك اتصل بها وعرض عليها زيارتها بصحبة مخرج العمل هانى سرحان.


وأوضح انها كانت متخوفة فى البداية من تأدية دور جميلة ولكننا أقنعناها انه لا يوجد بديل لها.


وأشار إلى أن مسلسل الفتوة تناول قصة حياة الفتوة من وجهة نظر مختلفة عن كل ما سبق تقديمه فى الدراما المصرية من قبل.

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