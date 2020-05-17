كيف تقوم الحائض ليلة القدر؟ الإفتاء توضح





قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا كانت حائضا فى رمضان لها ان تفعل من العبادات ما عدا الصلاة .





وأضاف "فخر" خلال فتوى مسجلة له، أن تلاوة القرآن للحائض فيها خلاف بين الفقهاء فقال الجمهور إنه ليس للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن، ولكن المالكية يقولون إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن ولكن من الأفضل أن نأخذ برأى الجمهور.







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وأشار إلى أنه إذا ما امتنعت عن قراءة القرآن لوجود هذا العذر أن تستمع الى القرآن تلاوة ولها ان تتعبد الى الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتشغل نفسها بذكر الله، فذكر الله مع التزامها بعدم قراءة القرآن رغم تعلق قلبها بقراءة القرآن فلولا هذا العذر لها به ثواب وأجر عظيم عند الله.





كيف تقوم الحائض ليلة القدر ؟ وقدمت دار الإفتاء المصرية، 7 نصائح للمرأة الحائض فى شهر رمضان ، أولها أن المرأة تحصل على ثوابها كاملا أثناء الحيض على نية الصلاة والصوم، وأن الحيض لا يمنعها من ذكر الله فعليها المحافظة على الذكر أثناء الحيض، كما أنها من الممكن أن تقوم بعمل خيرى كبير كتحضير الإفطار أو السحور للمحتاجين.