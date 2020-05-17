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برلمان

لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب الحكومة بغلق الشواطئ والحدائق أيام عيد الفطر

الأحد 17/مايو/2020 - 12:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
طالب النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات حاسمة لجميع المحافظين لاتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال أيام عيد الفطر المبارك بنفس إجراءات شم النسيم.

وطالب " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم بإغلاق كل القرى السياحية وشواطئ البحر والنيل والحدائق العامة والمنتزهات والتجمعات والحفلات طوال أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

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كما طالب " الحناوى " بوقف دخول أى أتوبيسات أو رحلات جماعية فيما بين المحافظات بصفة عامة والمحافظات السياحية والمطلة على البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل بصفة خاصة.

كما أكد ضرورة منع استخدام حمامات السباحة في الفنادق والغلق التام لجميع الشواطئ الخاصة والعامة مع استمرار الغلق التام لجميع المقاهي والكافيهات والكافيتريات والملاهي والنوادي والتأكيد على عدم السماح بإقامة أي احتفالات خلال أيام عيد الفطر بالحدائق أو المتنزهات أو الشواطئ.
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