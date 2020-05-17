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أخبار البلد

%74 من قراء صدى البلد يؤيدون غلق المحلات ووقف النقل العام خلال عيد الفطر

الأحد 17/مايو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
أجرى صدى البلد استطلاع رأي، أيد خلاله 74 % من القراء غلق المحلات ووقف وسائل النقل العام خلال عيد الفطر بسبب كورونا

من جهة أخرى عبر 23% عن رفضهم للمقترح، فيما أكد 3% عدم اهتمامهم بهذا الشأن.


وتعقد اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اجتماعها  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتحديد الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة خلال عيد الفطر المبارك وعقب العيد لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وهل هناك قرارات بشأن الحظر الكلى خلال تلك الفترة من عدمه.

يعقد الاجتماع بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته.

وتوقعت مصادر حكومية، عدم إقامة صلاة العيد ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لتقليل التجمعات، مشيرة إلى أن إقامة صلاة العيد شأنها من شأنها عودة الصلاة في المساجد، والهدف منها تقليل التجمعات كتدبير احترازي.

وأشارت المصادر لـ صدى البلد، إلى أنه ستتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.

وأضافت أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ لسلامة وحماية أرواح المواطنين.
%74 من قراء صدى البلد يؤيدون غلق المحلات ووقف النقل العام خلال عيد الفطر
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