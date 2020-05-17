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فن

أحمد فلوكس لـ صدى البلد: ابني تضرر من الفيديو المسرب

الأحد 17/مايو/2020 - 01:15 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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شروق ابراهيم
قال الفنان أحمد فلوكس إن ابنه سيف تضرر نفسيًا بشكل كبير بسبب تسريب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يتشاجر مع أحد عمال الأمن في كمباوند بالشيخ زايد منذ عدة أيام.  


وأضاف أحمد فلوكس لـ "صدى البلد": "أنا رفضت الرد في بداية الأمر، ولكن تحدثت بعد أن اتخذت موقفا قانونيا وقدمت تسجيلا للواقعة في الشرطة والنيابة". 


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وتابع: "تواصل معي مسؤولون في كمباوند وقالوا لي انهم تأكدوا أن موضوع تسريب الفيديو تم بشكل شخصي وليس من قبل الإدارة". 


وأكمل " فلوكس": "أوجه لهم الشكر لأنهم طالبوا الصلح ولأن موقف فرد الأمن شخصي ولا يمثلهم،  وأنا مكنش عندي مشكلة مع فرد الأمن  في الأساس أنا أمتلك منزلين". 


وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مسجلا للفنان احمد فلوكس من كاميرات مراقبة إحدى بوابات كومباوند شهير أثناء محاولته للدخول رغم أنه ليس من سكانه أو يحمل أي دعوة من السكان. 


وظهر أحمد فلوكس في الفيديو وهو يتشاجر مع فرد أمن الحراسة الذي رفض دخوله وأصر على ذلك، بينما ظهر الفنان الشهير في حالة عصبية ملحوظة.
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