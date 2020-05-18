شاهد.. لحظة دهس سيارة 4 أطفال في أسيوط .. فيديو

ليلة حزينة قضتها مدينة أبنوب بأسيوط بعد وفاة 4 أطفال اثنين منهم أشقاء ونجل عمهما وصديقهما أثناء تواجدهم بعد إفطار المغرب أمام محل قطع غيار دراجات ملك والد أحدهم ولم يعلموا أن هذه سوف تكون اللحظات الأخيرة في حياتهم إذ بسيارة مسرعة يقودها طفل تقتحم المحل وتصدمهم بأقصى سرعتها مما أدى إلى تطاير أجسادهم على الرصيف وتحطم أجزاء من المحل وسالت دماؤهم وفارقت أرواحهم البريئة الدنيا.





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بداية القصة الساعة السابعة إلا دقيقة من مساء السبت كان الأطفال أسامة ناصر فيصل 12 سنة و كريم محمد فيصل 7 سنوات وعبد الرحمن محمد فيصل 8 سنوات و محمد أحمد عبد الناصر 11 سنة، كانوا يقفون بجوار الرصيف بدراجاتهم بجوار أحد المحال التجارية " سوبر ماركت " بمدينة أبنوب وإذ بسيارة مسرعة قامت باقتحام جانب من محل قطع غيار دراجات ملك والد أحدهم ودهست الأطفال مما نتج عنها وفاتهم في الحال غارقين في دمائهم .





ورصدت كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط موقع الحادث نزول 3 أطفال من السيارة فور الحادث والهرب منها وحاول عدد من الأهالي ضبطهم إلا إنهم تمكنوا من الهرب، ولكن تعرف عليهم الأهالي خاصة أن السيارة يعلم الأهالي صاحبها وهو صيدلي من أبنوب .

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم عبد المجيد عبدالغفار الى موقع الحادث وتم التحفظ على السيارة وكاميرات المراقبة الموجوده بالمكان ونقل الجثامين الى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي .

ومن جهة أخرى صرحت نيابة مركز أبنوب بدفن الجثث والتحفظ على السيارة وتفريغ الكاميرات وسرعة ضبط المتهمين وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم قائد السيارة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بإيداعه 7 أيام بالأحداث على ذمة التحقيقات .

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بتصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة ووقوع وفيات.

وبالانتقال والمعاينة إلي مكان الواقعة، تبين تصادم سيارة ملاكي رقم" 127388" قيادة طفل يدعى " أحمد . ص " بعمود إنارة بسبب اختلال عجلة القيادة ، أمام مدخل مركز ابنوب.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "أسامه. ن.ف" 12 سنة، و"عبدالرحمن. م. ف" 8 سنوات، و"كريم. م. ف" 7 سنوات، و " محمد. ا.ع" 11 سنة، بينما لاذ سائق السيارة بالفرار.