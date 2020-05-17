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اقتصاد

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

الأحد 17/مايو/2020 - 03:00 م
شقق وعمارات
شقق وعمارات
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آمنة عبدالعظيم
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