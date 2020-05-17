بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات "الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان"، يبلغ 184 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الوحدة بمحافظتى "البحر الأحمر – مطروح" 197 ألف جنيه.









وهو سعر منخفض عن آخر طرح للوحدات السكنية بمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن الإعلان العاشر قبل نحو عامين "آخر 2018" بــ41 ألف جنيه تقريبا لمدن الصعيد، وبـــ28 ألف جنيه لمطروح والبحر الأحمر، حيث حددت الوزارة سعر الوحدة 90 مترا بالإعلان العاشر بـــ225 ألف جنيه، مع وضع نسبة زيادة فى السعر 10% عند التسليم لتصل القيمة الإجمالية للوحدة لنحو 250 ألف جنيه تقريبا.





وأوضحت مصادر بوزارة الإسكان لــ"صدى البلد"، أن الوحدات المطروحة بمدن الصعيد تم تنفيذ نسبة منها قبل عامين أو أكثر بأسعار وتعاقدات ما قبل تحرير سعر الصرف "التعويم"، وما تبعه من ارتفاع كبير لتكلفة الوحدات بسبب زيادة أسعار مواد البناء بنسبة كبيرة وارتفاع تكلفة توصيل المرافق للوحدات.





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وأشارت إلى أنه يتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام الميدانى والائتمانى وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.



