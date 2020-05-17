رغم تحذيرات تفشي الوباء.. زحام شديد أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات "فيديو"

شهد اليوم "الأحد" زحامًا شديدًا من المواطنين على مكاتب البريد متجاهلين خطور هذا الزحام والتجمعات في انتشار فيروس كورونا وغير عابئين بقرارات الحكومة ووزارة الصحة من أجل القضاء على فيروس كورونا.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.
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وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أُعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.