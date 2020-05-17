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رياضة

مصدر باتحاد الكرة يكشف الموعد الأقرب لعودة التدريبات واستئناف الدوري

الأحد 17/مايو/2020 - 03:28 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة الموعد الأقرب لعودة الأندية للتدريبات واستئناف مباريات المسابقة المحلية.


كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تدرس عودة فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب والنشاط الرياضي تدريجيا في منتصف يونيو القادم.


قال المصدر ذاته أنه فى حال صدور قرار حكومى بعودة النشاط الرياضى سوف تترك الحكومة تحديد المواعيد لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات.

تابع.. إتحاد الكرة لديه تصور انه فى حالة استئناف بطولة الدورى الممتاز سوف تعود تدريبات الأندية منتصف شهر يونيو القادم على ان تظل ٤ اسابيع ثم تنطلق فورا منافسات البطولة المحلية منتصف شهر يوليو المقبل على أن يتم ضغط المباريات فى الاسبوع كل يتسنى الانتهاء من الدورى والبدء فى البطولة الجديدة دون راحة.

يذكر ان التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.


- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
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