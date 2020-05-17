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محافظات

زراعة الوادي: توريد 155 ألف طن قمح للصوامع والشون

الأحد 17/مايو/2020 - 04:27 م
توريد قمح
توريد قمح
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توريد 155953.338 طن قمح للصوامع  والشون داخل وخارج المحافظة.


وأكد المهندس إسماعيل رضوان، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، أن الكميات الموردة من الأقماح للصوامع خارج المحافظة 119114.700 طن قمح.


وأضاف اسماعيل، أنه جرى تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، وأن التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد.


كانت مديرية التموين بالوادي الجديد، أعلنت شهر مارس الماضي، أن مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع.


واوضح "إسماعيل" ان هناك العديد من الصوامع جاهزة للتخزين، فضلا عن استبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات.


ولفت الي أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد عن ذلك كما انها مجهزه ومؤمنه .


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