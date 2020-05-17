نصائح للمحافظة على فتيس السيارة الأوتوماتيك

الفتيس الأوتوماتيك أكثر وهو ما يزعج مالكي السيارات الأوتوماتيك غالبا/ ورغم ذلك يفضلها الكثيرون لأنها أسهل في القيادة من قرينتها المانيوال ويعشق كثيرون من قائدي السيارت الفتيس الاوتوماتيك وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح للحفاظ علية. فتيس السيارة الاوتوماتيك يعتبر أكثر راحة أثناء القيادة، لكن مشاكلأكثر وهو ما يزعج مالكيغالبا/ ورغم ذلك يفضلها الكثيرون لأنها أسهل في القيادة من قرينتها المانيوال ويعشق كثيرون من قائدي السيارت الفتيس الاوتوماتيك وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح للحفاظ علية.









- نصائح للحفاظ علي الفتيس الاوتوماتيك :



1- تجنب ارتفاع درجة حرارة الفتيس الاوتوماتيك قدر المستطاع وهناك أسباب عديدة لارتفاع درجة الحرارة بداخله مثل العرز في الرمال او جر سيارة اخري وبالتالي تلفه.



2- تجنب نزول المنحدرات و تشغيل خاصية الاوفر درايف في نفس الوقت.



3- احرص على تغيير زيت الفتيس في مواعيدة و بشكل دوري .

4- تجنب الانتقال بين حروف الفتيس قبل وقوف السيارة بشكل كامل ومرور خمس ثواني.



5- تجنب العبث به اثناء توقف السيارة و الانتقال بين حروفه.



6- قلل من استخدام خاصية الاوفر درايف قدر المستطاع.



7- تجنب سند يدك عليه اثناء السير لان يدك تمثل ثقل علية اثناء التشغيل.



8- تجنب وضع الفتيس علي حرف P بل استخدم فرامل اليد.

