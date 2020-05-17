نصائح للمحافظة على فتيس السيارة الأوتوماتيك

فتيس السيارة الاوتوماتيك يعتبر أكثر راحة أثناء القيادة، لكن مشاكل الفتيس الأوتوماتيك أكثر وهو ما يزعج مالكي السيارات الأوتوماتيك غالبا/ ورغم ذلك يفضلها الكثيرون لأنها أسهل في القيادة من قرينتها المانيوال ويعشق كثيرون من قائدي السيارت الفتيس الاوتوماتيك وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح للحفاظ علية.
- نصائح للحفاظ علي الفتيس الاوتوماتيك :
1- تجنب ارتفاع درجة حرارة الفتيس الاوتوماتيك قدر المستطاع وهناك أسباب عديدة
لارتفاع درجة الحرارة بداخله مثل العرز في الرمال او جر سيارة اخري وبالتالي تلفه.
2- تجنب نزول المنحدرات و تشغيل خاصية الاوفر درايف في نفس الوقت.
3- احرص على تغيير زيت الفتيس في مواعيدة و بشكل دوري .
4- تجنب الانتقال بين حروف الفتيس قبل وقوف السيارة بشكل كامل ومرور خمس ثواني.
5- تجنب العبث به اثناء توقف السيارة و الانتقال بين حروفه.
6- قلل من استخدام خاصية الاوفر درايف قدر المستطاع.
7- تجنب سند يدك عليه اثناء السير لان يدك تمثل ثقل علية اثناء التشغيل.
8- تجنب وضع الفتيس علي حرف P بل استخدم فرامل اليد.