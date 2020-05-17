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سيارات

نصائح للمحافظة على فتيس السيارة الأوتوماتيك

الأحد 17/مايو/2020 - 05:02 م
الفتيس الاوتوماتيك
الفتيس الاوتوماتيك
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فتيس السيارة الاوتوماتيك يعتبر أكثر راحة أثناء القيادة، لكن مشاكل الفتيس الأوتوماتيك أكثر وهو ما يزعج مالكي السيارات الأوتوماتيك غالبا/ ورغم ذلك يفضلها الكثيرون لأنها أسهل في القيادة من قرينتها المانيوال ويعشق كثيرون من قائدي السيارت الفتيس الاوتوماتيك وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح للحفاظ علية.


- نصائح للحفاظ علي الفتيس الاوتوماتيك :

1- تجنب ارتفاع درجة حرارة الفتيس الاوتوماتيك قدر المستطاع وهناك أسباب عديدة لارتفاع درجة الحرارة بداخله مثل العرز في الرمال او جر سيارة اخري وبالتالي تلفه.

2- تجنب نزول المنحدرات و تشغيل خاصية الاوفر درايف في نفس الوقت.

3- احرص على تغيير زيت الفتيس في مواعيدة و بشكل دوري .

4- تجنب الانتقال بين حروف الفتيس قبل وقوف السيارة بشكل كامل ومرور خمس ثواني.

5- تجنب العبث به اثناء توقف السيارة و الانتقال بين حروفه.

6- قلل من استخدام خاصية الاوفر درايف قدر المستطاع.

7- تجنب سند يدك عليه اثناء السير لان يدك تمثل ثقل علية اثناء التشغيل. 

8- تجنب وضع الفتيس علي حرف P بل استخدم فرامل اليد.

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