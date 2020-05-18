«اتصال» تعقد سلسلة ورش عمل عن مستقبل الموارد البشرية لشركات التكنولوجيا مع انتشار فيروس كورونا

تحت عنوان مستقبل الموارد البشرية في المؤسسات والشركات في زمن كورونا، عقدت اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، ورشة عمل متخصصة شارك فيها 60 شركة عبر تقنيات الفيديو كونفرانس التي حاضر فيها الدكتور إبراهيم العشي، المستشار الإداري والذي تطرق في حديثه عن كيف سيغير Covid-19 دور الموارد البشرية.

كما تناول "العشي"، أيضا في كلمته فعالية إدارة الموارد البشرية والأدوات المستخدمة لضمان أفضل النتائج لمؤسستك.





ولخص "العشي"، المشكلات التي تواجه العاملين في الشركات والمؤسسات بسبب انتشار فيروس كورونا وهي كالتالي: الاستغناءات المفاجئة من الشركات عن العمالة ، تخفيض الرواتب بدون إشعار مسبق، وعدم دفع الرواتب، إضافة إلى عدم منح المواطنين إجازة بدون راتب بناء على طلبهم.

وأكد الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال أن اتصال منذ اليوم الأول لانتشار الفيروس قامت باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية سواء في اتصال او من خلال تقديم النصح والإرشاد للشركات الاعضاء في اتصال ، حيث عكفت على تنظيم عدد من اللقاءات وورش العمل للتوعية بالدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات في حال انتشار الفيروس وتفاقم أعداده لذلك قامت بتنظيم جلسات حوارية ونقاشية مع قيادات الشركات حول مهام إدارة الموارد البشرية .

وأضاف أن اتصال في بداية الأزمة كانت من اوائل الشركات و المؤسسات التي دعت للعمل من المنزل وفي إطار نفس المشكلة فقد قامت اتصال بتقديم جلسة عن كيفية العمل بالمنزل لمساعدة الأفراد والشركات للعمل في هذه الظروف الاستثنائية، حيث قام بتقديم الندوة خالد يوسف بحضور أكثر من 20 شخصًا.

قامت بتقديم الجلسة الخبيرة مها فوزي، رئيس قسم التدريب بمنظمة اتصال من خلال تقديم مفهوم VUCA وهي اختصار لـ Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous للحاضرين معها للتمكن من مواكبة التغيير الراهن في السوق والتأقلم على الوضع.

كما قدم الدكتور نزار سامي، عضو مجلس إدارة الرابطة الدولية لإدارة التكنولوجيا الجلسة الرابعة في مسار الموارد البشرية، وضرورة اتخاذ قرارات حازمة تجاه الوضع الحالي ، وأنه في وقت الأزمات والتغيرات الاستراتيجية تحتاج إدارة الموارد البشرية لاتخاذ القرارات التي تساعد الإدارة على مواجهة تغيرات مناخ الأعمال والتي قد تختلف في صعوبتها حسب طبيعة نموذج الأعمال الذى يدير أعمال الشركة.

كما تناولت الجلسة الخامسة تحول الناس في ظل التحول الرقمي وناقش الدكتور عمرو الحريري، العضو المنتدب - ITMEA ، ITEgyptCorp أهمية التحول البشري الذي تأثر بطبيعة الحال بالتحول الرقمي.