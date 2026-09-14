ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%مع تصاعد اضطرابات الإمدادات في الخليج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم / الإثنين / ، بعد هجمات جديدة على سفن في الخليج، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات عقب إغلاق خط أنابيب نفطي سعودي رئيسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.21 دولار، أو 3.1%، إلى 107.82 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.17 دولار، أو 3.2%، إلى 103.22 دولار للبرميل.

وقال محللون إن ذلك يأتي بعد تصعيد في الهجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية، بما في ذلك استهداف خط الأنابيب الحيوي الذي يربط شرق المملكة بغربها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال من غير الواضح مدى خطورة أي أضرار محتملة أو المدة التي سيظل فيها خط الأنابيب خارج الخدمة.

وأُغلق خط أنابيب النفط السعودي من الشرق إلى الغرب مؤقتًا عقب هجوم بطائرة مسيرة، وفقًا لمسؤولين سعوديين، ويتيح خط الأنابيب للسعودية تجنب المرور عبر مضيق هرمز وإعادة توجيه صادراتها، ويهدد توقفه بإعاقة ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمية.

ومع خروج خط الأنابيب من الخدمة، تمتلك ينبع مخزونات تكفي لتغطية صادراتها لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام فقط، وفقًا لـ3 مصادر في قطاع النفط مطلعة على الصادرات السعودية.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية السعودية أمس الأحد لقطات مصورة تظهر أضرارًا لحقت بمنازل ومسجد جراء هجوم على منطقة جازان جنوبي البلاد، كما أفادت تقارير باستهداف قاعدة عسكرية سعودية في منطقة مجاورة.

وفي غضون ذلك، تعرضت سفينة في مضيق هرمز لقذيفة، ما أدى إلى اندلاع حريق وإجلاء أفراد الطاقم، وفقًا لوكالة الأمن البحري البريطانية.

وذكرت إيران أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 4 من أفراد الطاقم على متن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحلها.

ووصلت قوات متحالفة مع إيران في اليمن إلى جزيرة ميون الاستراتيجية يوم الجمعة الماضي، في تحرك يهدف إلى تشديد السيطرة على مضيق باب المندب، وهو ممر آخر رئيسي لنقل النفط، وقد مر عبره ما يتراوح بين 4% و5% من الإمدادات العالمية خلال الأشهر الأخيرة.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 8% الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات، متجاوزة مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ يوليو.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عبر منصة إكس أمس، إن اجتماعًا مقررًا عقده اليوم الإثنين في سلطنة عمان بين دول الخليج وإيران لمناقشة مضيق هرمز قد تأجل.

ولم تُجرَ أي محادثات سلام بشأن الحرب التي بدأت قبل 6 أشهر على يد الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ انهيار اتفاق مؤقت في يونيو الماضي.