بسبب ٧٠٠ جنيه.. احالة فرارجي السلام لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل نجل شقيقته

امرت النيابة العامة بإحالة متهم لارتكابه جريمة قتل نجل شقيقته في مدينة السلام وتسديد عدة طعنات له بمختلف أنحاء جسده النحيف للجنايات.





كانت مساكن الدلتا بمدينة السلام شهدت جريمة قتل بشعة عندما طعن تاجر عاملا عاتبه لعدم سداد مستحقات شقيقه الذى يعمل لديه بمحل طيور بالمنطقة، وتم ضبط المتهم، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





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بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة مساكن الدلتا - دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين عامل (توفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى) وبين صاحب محل طيور، كما تبين سابقة عمل شقيق المتوفى لدى التاجر وقيامه بترك العمل بسبب خلافات بينهما.





وتوجه المتوفى لمحل التاجر لمطالبته بالراتب الشهري الخاص بشقيقه إلا أنه رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها التاجر على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.



