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أخبار العالم

145 وفاة و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

الأحد 17/مايو/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 145 وفاة و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن بلاده بصدد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا، واصفًا ذلك بـ"المخاطرة المحسوبة". 

وأعلن كونتي أن السفر من إيطاليا وإليها سيكون مسموحًا به ابتداء من 3 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن صالات التمارين البدنية، وأحواض السباحة، والمراكز الرياضية ستعيد فتْح أبوابها في الـ 25 من مايو الجاري، أما دور السينما والمسارح ففي الـ 15 من يونيو المقبل.

وسيكون في مقدور المسافرين الوافدين من دول أوروبية دخول إيطاليا دونما اضطرار إلى الخضوع مدة أسبوعين لحجر صحي.

وشهدت الأيام الأخيرة في إيطاليا، تراجعًا حادًا في أعداد الإصابات في إيطاليا التي كانت أولى دول أوروبا في فرْض تدابير مقيِّدة في أنحاء ربوعها مع ازدياد الإصابات في مناطقها الشمالية في فبراير الماضي. 
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