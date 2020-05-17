إيران تحذر أمريكا من اعتراض سفن النفط الموجهة لـ فنزويلا

إيران، الولايات المتحدة من اعتراض ناقلات النفط التابعة لها التي تبحر باتجاه فنزويلا لتساعدها في التغلب على أزمة نقص الوقود وسط المشهد السياسي المضطرب في الدولة اللاتينية. حذرت من اعتراض ناقلات النفط التابعة لها التي تبحر باتجاهلتساعدها في التغلب على أزمة نقص الوقود وسط المشهد السياسي المضطرب في الدولة اللاتينية.





وأخطرت ايران سفير سويسرا الذي يمثل اهتمامات الولايات المتحدة في إيران بشأن الإجراءات المحتملة التي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها ضد شحن الوقود الإيراني إلى فنزويلا.









وشوهدت مجموعة من خمس ناقلات إيرانية تبحر عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى المحيط الأطلسي ويعتقد أنها تتجه نحو فنزويلا.









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وأشارت تقارير إعلامية إلى أن طهران يمكن أن تساعد كاراكاس في التغلب على أزمة الوقود المحلية ، التي نجمت جزئيًا عن تأثير العقوبات الأمريكية.









وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد عام 2019، ما أدى إلى شلل لمصافي النفط في البلاد من بين أمور أخرى.









وأفادت وسائل الإعلام على الإنترنت نقلًا عن معلومات للخدمات البحرية ، أن خمس ناقلات نفط إيرانية تبحر باتجاه فنزويلا قيل إنها تحمل وقودًا للدولة الأمريكية اللاتينية.









وتعبر ثلاث ناقلات هي Fortune ، وPetunia ، و Forest عبر الأطلسي حاليًا ، بينما تعبر اثنتان أخريان، Faxon و Clavel البحر الأبيض المتوسط.









وتشير إحدى خدمات المراقبة إلى أن واحدة فقط من السفن، وهي الغابات، تتجه نحو أمريكا الجنوبية دون الإشارة إلى البلد المحدد، في حين أن السفن الأخرى لم تعلن بعد عن موانئها المقصودة.







