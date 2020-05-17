AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المغرب: 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع حصيلة المصابين إلى 6870 حالة

الأحد 17/مايو/2020 - 07:57 م
المغرب - فيروس كورونا
المغرب - فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ

 أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 129 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6870 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بناءً على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 83087 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشار مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي - في تصريحه الصحفي اليومي - الى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليثبت عدد الوفيات في 192 حالة، فيما تم تسجيل 173 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 3660 حالة في مختلف الجهات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب يسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات فيروس كورونا

100 مصاب جديد في المغرب .. وزيادة بالوفيات

المغرب تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المغرب لـ 1838 حالة

125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

المغرب يسجل 3 وفيات و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

مدبولي: اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

الصحة: تسجيل 510 إصابات جديدة بـ كورونا.. و18 حالة وفاة

الخطيب يطمئن على أسرة اللواء حسن مسعود

لخفض السكر .. تناول هذا الطبق يوميا لمدة 3 شهور

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر

أول دادة حواجبها مايكرو بيلدنج.. رجاء الجداوى تتعرض للانتقاد