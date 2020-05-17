المغرب: 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع حصيلة المصابين إلى 6870 حالة





أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 129 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6870 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بناءً على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 83087 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.





وأشار مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي - في تصريحه الصحفي اليومي - الى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليثبت عدد الوفيات في 192 حالة، فيما تم تسجيل 173 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 3660 حالة في مختلف الجهات.



