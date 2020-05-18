أهالى قرية العمارية الشرقية محافظة المنيا يشكون من انقطاع المياه منذ 5 أيام

شكا المواطن محمد مصطفى، من أهالى قرية العمارية الشرقية بمركز ديرمواس محافظه المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه منذ 5 أيام .

مطالبا المسؤلين بالتدخل لحل المشكلة لتوفير المياه لاحتياجاتهم المنزلية والنظافة الشخصية، خاصة فى الوقت الحالى وحاجاتهم لغسل اليدين بشكل مستمر.

التواصل مع القارئ 01122597227

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360