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فن

زعيم الفن العربي.. أحمد السعدني يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

الأحد 17/مايو/2020 - 09:19 م
عادل امام و احمد
عادل امام و احمد السعدنى
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محمد بدران
هنأ الفنان احمد صلاح السعدنى، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الذى يوافق يوم 17مايو.

ونشر احمد صلاح السعدنى عبر "انستجرام" صور وعلق: "‏زعيم الفن العربي ربنا يديك الصحه والعافيه والسعاده والعمر المديد بحبك ❤️".

ويوافق اليوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 وولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين. 

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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