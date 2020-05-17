في عيد ميلاد عادل إمام .. كيف حارب الزعيم الإرهاب في أسيوط؟

يحتفل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ80 اليوم الأحد 17 مايو، الذي ولد في نفس اليوم عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.





وحرص عادل إمام أن ينتصر للفن، وله واقعة شهيرة لمحاربة الإرهاب ففي عام عام ١٩٨٨، قرر الزعيم الذهاب إلى أسيوط وعرض مسرحيته "الواد سيد الشحات"، تضامنًا مع فرقة مغمورة من هواة المسرح أسسها شباب فى قرية «كودية الإسلام»، وكان يعتبره الجماعات المتطرفة من أهل الكفر وحاولوا منعهم من تقديم عرضهم بالقوة.





وقال عادل إمام عن تلك الواقعه فى تصريحات صحفية: "قررت أن أذهب للوقوف إلى جوار هؤلاء الفنانين وللدفاع أيضًا عن نفسى وأسرتى ووطنى، ذهبت لأدافع عن الفن الذى أحبه، لأدافع عن صورتى أمام أولادى لكى يعرفوا جيدًا أن مهنتى ليست حرامًا".





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يذكر أن الزعيم تزوج خلال حياته مرة واحدة فقط، بعد قصة حب جمعته بزوجته هالة الشلقاني وأسفرت عن إنجابهما ثلاثة أبناء هم محمد ورامى وسارة.





في أول أبريل الماضي، نشرت هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدت فيها متألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.





ولفتت صورة هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، أنظار أصدقائها، الذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ أحدث ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات.